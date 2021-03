Hospital de campanha ou usar o Belém?

A falta de leitos para tratamento da Covid levou o Exército a implantar um hospital de campanha em Porto Alegre, estrutura preparada para combate e para situações de calamidade. O poder público municipal ainda está estudando a possibilidade de aproveitar o Hospital Parque Belém. O hospital está fechado desde 2017. Em dezembro de 2020, após o prefeito atual ter sido eleito, foi oferecido oficialmente, através de documento, o que significa que a gestão municipal pode usar o local para tratar Covid colocando lá os gestores que bem entender.

Somos um hospital filantrópico, sem fins lucrativos, e nosso único propósito nesse momento é salvar vidas. A prefeitura pode colocar lá pessoas de sua confiança, gerir ao seu modo, pois encontrará um prédio pronto e bem conservado, que não requer nenhuma reforma estrutural para ser colocado em funcionamento novamente.

Está lá toda infraestrutura necessária para esse atendimento, as tubulações de oxigênio disponíveis para serem conectadas a pelo menos 30 respiradores, aptos a funcionar como leitos de UTI, além de pelo menos mais 80 leitos de retaguarda que podem ser colocados em plenas condições rapidamente.

Nenhuma obra estrutural é necessária para isso, pequenas reformas, higienização do local e religar água e luz, muito mais rápido e principalmente muito mais apropriado do que construir um novo hospital.

Esse hospital foi criado nos anos 1940 para tratar a tuberculose e, portanto, planejado para tratamento de doenças respiratórias, tendo tetos altos, corredores amplos, com salas bem arejadas e situado na região com ar mais puro da cidade. Nenhum hospital de campanha poderia reconstruir tais condições, por mais que se gastasse nele.

Escolha os gestores que quiserem, usem o hospital que é adequado para tratamento contra a Covid. Não faltaram recursos humanos. O Hospital Parque Belém é melhor que um hospital de campanha em todos os sentidos. A hora é usar todos os recursos possíveis para combater a pandemia e minimizar o sofrimento das pessoas. Estamos à disposição do poder público municipal para ultimar providências legais urgentes a fim de materializar o uso do Hospital Parque Belém no combate à pandemia.

Médico e gestor do Hospital Parque Belém