Água é ainda mais essencial na pandemia

Há um ano vivemos uma verdadeira e inimaginável revolução comportamental provocada pela pandemia do coronavírus. Por mais superficial que seja a descrição das nossas atividades diárias é impossível deixar de notar a presença constante do elemento água, especialmente, nos cuidados diários com nosso próprio corpo e nos afazeres domésticos comuns. No contexto atual, ela ainda tem mais relevância, pois é indispensável no combate ao vírus que vitimiza centenas de pessoas a cada dia em todo o mundo.

Portanto, o dia 22 de março deve ser considerado mais um dia de luta e combate à Covid-19, além disso, ele tem uma grande relevância no calendário mundial, pois é o dia em que comemoramos o insumo vital que é a água. Fonte da vida, recurso natural essencial, seja como componente bioquímico de seres vivos, como meio de vida de várias espécies vegetais e animais, como elemento representativo de valores sociais e culturais e até como fator de produção de vários bens de consumo final e intermediário.

A degradação ambiental, sobre qualquer aspecto, gera problemas que nos prejudicam de forma direta. As mudanças em nosso estilo de vida alteram drasticamente a terra ao nosso redor. Em virtude disso, a temática água permanecerá um desafio a ser vencido no século que estamos juntamente com outros problemas mundiais do eixo ecológico. O acesso à água potável e a um saneamento básico decente para todos os habitantes da terra é uma bandeira que necessita permanecer erguida.

Não é novidade que, apesar de 2/3 do Planeta Terra possuírem água em sua superfície, apenas 0,008%, do total é potável. Então, para valorizarmos esta importante data e reforçarmos que a água sempre foi e sempre será o patrimônio mais valioso do planeta, o despertar do nosso comprometimento precisa ser agora.

A educação ambiental, a conscientização perante nossas atitudes cotidianas não é mero clichê. Se cada cidadão cumprisse com sua parte para a sustentabilidade do planeta, ficaria mais fácil reverter o atual quadro em que se encontra nossa morada. Este bem valioso deve ser utilizado com muita precaução e racionalidade. A água faz parte da nossa vida de maneira muito profunda e interdisciplinar podendo levar à extinção da nossa própria espécie.

Tutora dos cursos técnicos em Meio Ambiente e Qualidade do Senac EAD