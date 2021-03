Os jovens e a pandemia

Costumamos dizer que juventude é um estado de espírito. Há pessoas maduras com pensamento e atitudes, muitas vezes, mais jovens do que os que estão na faixa entre os 15 e os 29 anos. Em boa parte, isto é verdadeiro, mas não podemos ignorar os aspectos físicos e isto está muito relacionado à idade e as atitudes de cada indivíduo. Estamos há um ano convivendo com a maior pandemia dos últimos 100 anos.

Nenhum de nós, até os mais longevos, passou por esta experiência. Inicialmente, os idosos e portadores de comorbidades eram apontados como os mais expostos aos riscos das complicações. Porém, dados mais recentes apontam que os jovens têm ocupado boa parte dos leitos hospitalares, UTIs e inclusive com óbitos. Pelas informações, a maioria gozava de boa saúde. Isto alerta que ninguém está imune ao vírus. É preciso que todos tenham mais consciência para evitarmos a doença. O coronavírus é uma tragédia mundial e o Rio Grande do Sul está vivenciando o seu pior momento. Temos que seguir todas as regras de distanciamento, higienização permanente e o uso de máscara. As aglomerações estão proibidas. Nós, da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude de Porto Alegre, entendemos que os jovens, naturalmente, por estarem na efervescência da vida, têm muitas dificuldades para ficarem distantes dos seus amigos, mas é preciso haver a conscientização de que o momento é muito grave. Os jovens têm todo o tempo do mundo para realizarem os seus sonhos. Já o contágio pode provocar sequelas sérias e até a morte do próprio jovem e dos seus familiares.

Há uma série de opções proporcionadas pela tecnologia digital através da internet que nos colocam em contato com o mundo e atitudes simples como os exercícios físicos, essenciais para aumentar a imunidade e as condições do corpo e da parte emocional. Então, vamos aguentar um pouco mais. As vacinas estão aí. Esse pesadelo vai acabar. Logo poderemos estar novamente ocupando as quadras esportivas, participando de baladas e nos reunindo com amigos. Nós, da SMELJ, temos uma série de projetos a serem implantados e que vão movimentar os jovens de todas as idades. Mas se não houver conscientização, a juventude de muita gente pode ser tragicamente abreviada ou deixar sérias consequências. Vamos viver a vida com responsabilidade!

Secretário-adjunto da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude de Porto Alegre