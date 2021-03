Força-tarefa pela Saúde

Entre janeiro e março, Porto Alegre teve 71 leitos de UTI reabertos e outros 154 novos leitos para tratamento intensivo foram distribuídos em 10 hospitais. Nesse mesmo período, em um total de oito hospitais, houve ampliação de 324 leitos de enfermaria e foram abertos mais 574. A pandemia da Covid-19 continua nos desafiando a encontrar saídas em defesa da capacidade de atendimento do sistema de saúde. Mas seguimos fortemente empenhados em uma força-tarefa que se iniciou já nos primeiros dias da nova gestão municipal.

Mais 50 leitos clínicos foram abertos no Hospital Sanatório Partenon, como fruto de parceria solidária entre Estado e Município. Em outra parceria, com o Exército Brasileiro, foi erguido um hospital de campanha, na área externa do Hospital da Restinga, com oito leitos de terapia intensiva e 12 de enfermaria, com possibilidade de chegar a 20 de UTI.

Há poucos dias, chegaram à Capital 25 ventiladores mecânicos pulmonares, enviados pelo Ministério da Saúde por solicitação de urgência da prefeitura. Foram montados e calibrados na Santa Casa, para distribuição aos hospitais de Clínicas, Restinga Extremo Sul, Independência e Instituto de Cardiologia. Outros 30 respiradores foram doados pelo Instituto Floresta, em mais uma ação da rede solidária que se formou em apoio ao Município.

Para facilitar o acesso à testagem de coronavírus, unidades de saúde tiveram o horário estendido e passaram a atender também no final de semana. Pacientes com suspeita de Covid-19 são acolhidos em tendas instaladas especialmente para isso também em um drive-thru na Universidade Federal de Ciências da Saúde Porto Alegre - outra iniciativa resultante da parceria solidária com a prefeitura.

Como suporte a essa força-tarefa de combate à pandemia, foi criada a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19. E mesmo antes de a Anvisa autorizar o uso emergencial das vacinas CoronaVac e da Universidade de Oxford, a prefeitura já se mobilizava para mapear os públicos prioritários e montar a logística de distribuição.

Desde 18 de janeiro, quando cinco profissionais de saúde receberam a primeira dose da CoronaVac no Hospital de Clínicas, já foram vacinadas com a dose inicial em Porto Alegre em torno de 127 mil pessoas. Já a segunda dose foi recebida por mais de 60 mil pessoas.

Um avanço importante ao encontro da imunização foi dado no último dia 3 de março, com a aprovação, pela Câmara Municipal, do projeto de lei do Executivo que permite à prefeitura comprar vacinas de comprovada eficiência.

Junto a essas e outras medidas, também reforçamos as visitas a comerciantes para orientá-los sobre os protocolos sanitários e intensificamos a fiscalização para coibir aglomerações. Só daremos trégua a essa luta quando ela estiver vencida.

Secretário municipal de Saúde de Porto Alegre