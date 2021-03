Cooperativismo para um mundo melhor

As cooperativas atuam e estão inseridas em um ambiente altamente competitivo em diferentes segmentos econômicos e têm demonstrado, cada vez mais, que são capazes de se adaptar e superar crises econômicas, financeiras e sanitárias, consolidando o cooperativismo como um modelo de negócios eficiente e sustentável. Atualmente, somos 437 cooperativas no Rio Grande do Sul que geram um faturamento de R$ 48,9 bilhões e exercem um importante papel econômico e social em suas comunidades e regiões.

Em 2021, a Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul (Ocergs) completa 50 anos de parceria junto às cooperativas, cooperados e empregados, sempre com intuito de promover o desenvolvimento e a cultura do cooperativismo na sociedade gaúcha. Nessas cinco décadas de história, ressaltamos a força das cooperativas que são responsáveis por 60% da produção no campo, oferecem saúde de qualidade, melhores oportunidade de crédito e moradia, capacitações, educação, internet, trabalho e renda, transporte de qualidade, tecnologia e inovação para seus mais de 2,9 milhões de associados do Estado.

Em 50 anos, superamos dificuldades e tivemos importantes aprendizados. Agradecemos fortemente a todas as pessoas que trabalharam e trabalham diariamente para fortalecer o cooperativismo e que acreditam nele. Somos feitos de pessoas e a história se faz coletivamente. Temos grandes desafios para os próximos anos e precisamos aproveitar as oportunidades de demonstrar que somos um modelo de negócios sustentável e moderno, capaz de se fortalecer cada vez mais em um mercado cada vez mais exigente.

O cooperativismo riograndense promove social e economicamente os gaúchos, mesmo em tempos difíceis que estamos vivendo. E os 50 anos da Ocergs nos mostram que juntos, inovando, incentivando e cooperando, podemos ter um Estado, um País e um mundo melhor, mais desenvolvido, mais justo, mais igualitário e com melhores oportunidades para todos.

Presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS