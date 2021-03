A união faz a força

Desde o advento da Covid-19, deixamos de viver em condições ordinárias. O momento é extraordinário. Aliás, não é exagero afirmar que temos enfrentado um dos períodos mais difíceis, senão o mais delicado da nossa história. E como se não bastassem os efeitos imediatos trazidos pela pandemia como as crises sanitária, econômica e social , tivemos de modificar, em pouco tempo, a forma como vivemos.

Beijos e abraços foram substituídos por cumprimentos distantes e pelo uso contínuo de máscaras. O convívio familiar foi reduzido, o modo como se faz negócios foi alterado, dentre tantas outras mudanças. Em decorrência dessa "ruptura" trazida pela pandemia, nossa sociedade tem se dividido em pólos antagônicos que parecem irreconciliáveis, o que tem produzido efeitos nefastos e agravado os efeitos da crise.

Essa realidade é ainda mais presente no Rio Grande do Sul, um estado que se destaca por razões distintas: nível de escolaridade, tradição, pujança econômica, condições geográficas e assim por diante. Como se tudo isso não fosse o bastante, temos uma história rica e, via de regra, conseguimos elaborar as lições trazidas pelos momentos de dificuldade para nos reinventarmos.

Um olhar retrospectivo da nossa história permite concluir que estivemos divididos em trincheiras opostas várias vezes. Porém, o fato de sermos adversários momentâneos jamais nos tornou inimigos. Somos todos gaúchos e compartilhamos dos mesmos princípios.

É compreensível que nossa coesão social, em situações de normalidade, oscile ao longo do tempo. Afinal, a cultura é produto de sua época. Com o passar dos anos, mudam-se os valores e, consequentemente, o que se entende por cultura. E essa transição nem sempre é fácil, muito pelo contrário.

A única maneira para superarmos a pandemia consiste na busca do consenso pela sociedade civil. Todos nós, gaúchos, devemos caminhar juntos na mesma direção. Por mais que tenhamos divergências ideológicas importantes, o momento exige superação. Com a chegada da vacina, que já é realidade, o cenário desolador parece ter fim.

Somente unidos teremos a força necessária para reduzir os casos de Covid-19 em pouco tempo e mostrar que nossas façanhas podem continuar servindo de modelo à toda terra.

Advogado