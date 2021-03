Porto Alegre, entre desafios e oportunidades

O ano de 2020 foi avassalador: uma pandemia, milhares de mortes, irresponsabilidade política, crise econômica, crise educacional - você decide, tivemos de tudo. Contudo, se engana quem acredita que em 2021, por algum motivo de justiça cósmica, as coisas serão compensadas sem esforço algum.

Quase que ironicamente, para cada oportunidade que surgiu com a virada do ano, um desafio também se apresentou, como um fim que aguarda um caminho, e para chegarmos lá, vem muito a calhar o ensinamento do imperador romano, Marco Aurélio: "o que impede a ação favorece a ação. O que fica no obstáculo torna-se o caminho". Nesse sentido, o ano de 2021 não deve ser visto como um espaço de passividade, mas sim de ação, de garra e, se formos bem sucedidos, de conquistas para a cidade de Porto Alegre.

A tão esperada vacina chegou, temos uma nova gestão municipal e uma pauta de trabalho para o ano legislativo que já foi iniciado em fevereiro. Dentre elas, a oportunidade de alteração de um Plano Diretor com premissas ultrapassadas, vem acompanhada da difícil tarefa de quebrar alguns tabus sobre como as cidades crescem e se desenvolvem, ou mesmo sobre o que deve ou não ser estatal.

A Câmara de Vereadores tem um papel de protagonismo na discussão dos rumos da Capital gaúcha, seja pelo seu elemento conciliador entre sociedade civil e Poder Público, seja por seu papel fiscalizador e independente do Poder Executivo. De minha parte, os desafios também são grandes: início o segundo mandato ciente dos desafios e motivado pelas oportunidades, na condição de presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Porto Alegre e líder da bancada do Novo, com um olhar independente e atento aos compromissos firmados pela nova gestão.

Os planos que temos para o ano são ambiciosos: uma Capital competitiva, com equilíbrio fiscal e zeladoria em dia, e que faça com que o porto-alegrense queira ficar, e não fugir. Por isso, precisaremos da compreensão do momento em que vivemos e que possamos crescer à altura dos desafios que se apresentam e, através deles, atingir uma cidade melhor para todos.

Vereador e líder da bancada do Novo em Porto Alegre