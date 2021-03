Coparroz distribui R$ 3,6 milhões aos seus associados

A Cooperativa Agroindustrial Rio Pardo (Coparroz) realizou sua Assembleia Geral Ordinária no dia 20 de fevereiro de 2021, - seguindo o protocolo de prevenção e diminuição de propagação da Covid-19, estabelecido pela Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul – onde apresentou o Relatório da Diretoria e o Balanço Patrimonial do exercício de 2020 com a consequente distribuição das sobras líquidas à disposição da Assembleia, no valor de R$ 3.644.340,96, ou seja, R$ 6,00 por saco de 50 kg de arroz em casca depositados no ano de 2020.

A Coparroz sempre buscou um equilíbrio entre bem remunerar o seu associado e reinvestir no desenvolvimento da sua atividade. Deste modo, em setembro do último ano, mudou-se para o novo prédio da sede administrativa às margens da BR 471, no Distrito Industrial em Rio Pardo, juntamente com o processo de industrialização.

Durante muitos anos os produtores de arroz trabalharam com uma remuneração aquém em relação ao custo de produção, o que tornava o trabalho desestimulador e desgastante, levando até, em alguns casos, a migração e perda de território para outra atividade produtiva. A viabilidade de um retorno maior se deu em função dos novos patamares de preço das commodities agrícolas e, aliado a isso, uma gestão eficiente, rígido controle orçamentário, política de preços e administração enxuta.

A alta no preço do arroz aconteceu em razão da valorização do dólar, que facilitou as exportações, e contribuiu para o aumento do preço interno. Houve também uma mudança de hábitos alimentares, as pessoas estão fazendo mais refeições em suas casas, o que gerou um aumento no consumo da cesta básica, pois mesmo em alta o arroz ainda pode ser considerado um produto barato em função do seu rendimento e dos benefícios que traz à saúde.

O arroz é um dos cereais mais produzidos no mundo, é o principal alimento para mais da metade da população mundial, é nutritivo, rico em vitaminas e sais minerais. A Coparroz preza pela sua qualidade, acompanhando o processo produtivo desde a lavoura até a prateleira, otimizando todos os processos, visando proporcionar qualidade de vida tanto para os consumidores como para seus associados.

Engenheiro agrônomo, presidente da Coparroz