Pra quem curte as boas coisas da vida sabe o quanto a arte e a cultura, nas suas diferentes manifestações, são relevantes e transformadoras. Como filho de jornalista, literatura e música sempre alimentaram meus sonhos de transformação. De evolução. Claro, gastronomia e vinhos idem.

Dito isso, esse momento Corona 19 me remeteu a um outro momento complexo que, diferentemente de hoje, o mundo viveu. Todo o mundo não... A África. Mas, tivemos a solidariedade mundial. Falo da canção We Are the World, idealizada e composta por Michael Jackson e Lionel Richie, gravada em 28 de janeiro de 1985 por 45 dos maiores nomes da música norte-americana, no projeto conhecido como USA for Africa. O projeto tinha como objetivo arrecadar fundos para combater a fome no continente africano.

Inspirados pelo Live Aid, festival organizado pelo músico irlandês Bob Geldof, que reuniu dezenas de astros da música mundial, Jackson e Richie convocaram um supergrupo de artistas em evidência à época. O single, o álbum e o videoclipe renderam cerca de 55 milhões de dólares. Foi produzido pelo maestro Quincy Jones, que também fez a regência do grupo vocal. A vendagem atingiu 7 milhões de cópias só nos Estados Unidos, tornando-se um dos singles mais vendidos de todos os tempos.

A canção foi lançada em 7 de março de 1985 como single único do álbum. Um sucesso comercial internacional, a canção liderou diversas paradas musicais em todo o mundo, tornando-se o single mais rapidamente difundido na história da música pop. Além disso, foi também o primeiro single certificado com "platina múltipla" e "platina quádrupla" pela Recording Industry Association of America (RIAA).

Em 12 de janeiro de 2010, após a devastação causada por um terremoto de magnitude 7.0 no Haiti, um grande grupo de artistas foi reunido para regravar a canção, lançada como “We are the world for Haiti”.

A pergunta que não quer calar: Por que não criar um movimento igual para arrecadar fundos para pesquisa e compra de vacinas para comunidades carentes do mundo?

Publicitário, diretor da KG Consultoria