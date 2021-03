É momento de acolher os nossos jovens

O agravamento da pandemia inegavelmente apresenta às empresas uma extensa lista de desafios: manter o atendimento aos clientes em um contexto econômico atípico, garantir a sustentabilidade financeira, preservar os colaboradores e gerir a equipe em home office. Todas estas tarefas, no entanto, não devem nos levar a ignorar outra igualmente vital para o futuro do negócio e da nossa sociedade: manter as portas abertas para jovens em início de carreira.

Novos cérebros oxigenam as empresas em tempos de crise. Com conhecimento técnico atualizado e familiaridade com as novas tecnologias, estudantes em formação profissional são importantes indutores de inovação e vitalidade nas organizações. Além disso, têm um perfil que se adapta com mais facilidade às mudanças e dispensam amarras para aceitar os novos desafios. Ou seja, um perfil bastante alinhado com o que as empresas precisam neste momento. Mesmo assim, este grupo tem sido particularmente afetado pela falta de oportunidades.

Dados da Pnad Covid, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que 24,2% das pessoas entre 14 e 29 anos estavam desempregadas no Brasil em novembro passado. Consequentemente, o grupo está entre os que mais vêm perdendo renda ao longo da pandemia - o que é preocupante sob o ponto de vista social, pois a falta de recursos financeiros pode fazer com que interrompam seus estudos, sem contar que muitos contribuem na renda familiar.

É uma realidade alarmante em particular em um País que precisa formar mais mão de obra qualificada e produtiva. Insisto: novos cérebros são essenciais para atualizar seu negócio aos novos tempos, muito associados à era digital - na qual esta geração é a grande protagonista.

Então, lanço um desafio: que tal chamar mais jovens aprendizes e estagiários para se mesclarem com equipes maduras e ajudá-las a lidarem com as transformações? Neste momento, é importante também preservar os contratos que já vigoram. Lembre-se de que eles também são flexíveis ao home office e podem ser reforços de peso para atendimento ao cliente, por exemplo.

Estender a mão aos jovens é não só um compromisso social da empresa, mas também uma oportunidade de abrir espaço para transformações que são essenciais à perpetuidade dos negócios.

Superintendente executivo do CIEE-RS