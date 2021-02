Com espetáculos, mas sem público

Porto Alegre vive um momento paradoxal: o aumento do número de casos de Covid-19 na mesma ocasião em que recebe grandes eventos esportivos.

Há quase um ano, convivemos com esse fantasma do coronavírus. Os reflexos são perceptíveis em praticamente todos os setores. No esporte, tivemos, no ano passado, um período de suspensão de várias competições. O futebol voltou, mas sem a presença de público. Pois, esta semana, temos na nossa Capital uma série de eventos importantes.

Nesta quinta-feira, no Beira-Rio, houve jogo decisivo do Internacional contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. No domingo, o primeiro jogo do Grêmio contra o Palmeiras, na Arena, pelas finais da Copa do Brasil. Duas partidas que, em tempos normais, levariam milhares de torcedores aos dois estádios.

Paralelamente ao futebol, Porto Alegre também é sede de dois eventos esportivos de enorme importância: o torneio de tênis Brasil Juniores Clube e, no final de semana, o início da seletiva do campeonato seletivo de vela, ambos, também, sem público. A competição de tênis, disputada nas quadras da Sogipa e da Associação Leopoldina Juvenil, teve, inclusive, a presença de uma lenda do esporte: o sueco multicampeão Björn Borg, que acompanha o filho Leo.

O torneio trouxe a Porto Alegre cerca de 400 participantes, de 24 países, o que, de certa forma, apesar das restrições, ajudou a movimentar a economia da Capital.

É organizado pela Confederação Brasileira de Tênis e termina no próximo domingo. Já a seletiva de vela, organizada pelo Clube Jangadeiros, recebe 95 crianças de todo o Brasil com idades entre 10 e 15 anos. É classificatória para as grandes competições internacionais do esporte.

Assim, como no futebol, tanto no tênis, quanto na vela, todas as medidas de segurança contra o coronavírus foram adotadas. Lamentavelmente, no entanto, esses grandes espetáculos são disputados sem público. Uma exigência pelo momento que é grave. Temos que nos cuidar. Em breve, tudo voltará ao normal.

Professor, secretário municipal de Esportes, Lazer e Juventude de Porto Alegre