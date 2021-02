"A pandemia ainda não acabou." A frase é do governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), em mais uma tentativa frustrada de conscientização sobre isolamento social. A pandemia do novo coronavírus não é levada a sério há muito tempo. Instituições especializadas no assunto, como a Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e por muitos gestores públicos como governadores e prefeitos são negadas por grande parte da população, infelizmente.