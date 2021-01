Escola formando cidadãos críticos e atuantes

A escola é um espaço de ensino, aprendizagem e vivência de valores. O cotidiano escolar precisa estar repleto da vida que acontece fora de seus muros, considerando as realidades dos estudantes em todos os momentos. O conhecimento é uma construção social. O mundo em que vivemos é criado simbolicamente pela mente, através da interação com o outro, o que tende a contribuir para uma sociedade mais potente e dinâmica.

Estudantes, professores, famílias, diretores, coordenadores e funcionários são os principais atores e agentes nesse processo. E, cada um com seus saberes, adquiridos em suas experiências dentro e fora da escola, compõe um roteiro multicultural que integra a ação educativa. Cada sujeito é parte desta rede e precisa ser considerado nas relações que acontecem nas salas de aula.

A Educação do Sesc pauta-se pela concepção dialética enfatizando os processos históricos do sujeito social em construção permanente. Nessa perspectiva considera-se a escola um espaço potente na formação de cidadãos críticos e atuantes.

Levando em consideração todos estes aspectos, o Sesc/RS decidiu implementar duas Escolas de Ensino Fundamental, pensadas sobre a base de seus 20 anos de experiência com Escolas de Educação Infantil. Estas duas primeiras unidades de Ensino Fundamental ficam em Novo Hamburgo e Santa Maria, as quais terão a missão de dar continuidade a uma proposta pedagógica que visa a formação da criança como cidadão crítico, participativo, autônomo, colaborativo e protagonista do seu desenvolvimento.

Para chegar a este resultado, profissionais graduados e especializados na infância desenvolvem uma metodologia participativa, unindo docentes, crianças, pais e comunidade educativa em eventos diversos como confraternizações e visitas culturais. O grupo está preparado para responder às adversidades que possam desafiar o aprendizado dos seus estudantes, seja com aulas presenciais, aulas on-line ou ensino híbrido. O cotidiano escolar é marcado por projetos pedagógicos, pesquisas e investigações que fomentam a curiosidade e consolidam descobertas e aprendizagens significativas para os estudantes. O fomento e a valorização do conhecimento nesta proposta por tanto, se dá através da valorização da cultura das infâncias, do território e da pesquisa como possibilidades potentes para o desenvolvimento dos estudantes e para a consequente transformação social.

Coordenadora Técnica de Educação

Complementar e Ensino Fundamental do Sesc/RS