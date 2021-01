Pelos ideais que nos unem como Nação

Após 16 anos sofrendo um processo de aculturação imposto pela esquerda, chegou o momento de recuperar valores e resgatar o respeito e a ordem - fatores fundamentais ao equilíbrio e desenvolvimento de uma nação. Foram anos de distorções e obscurantismo político que contaminaram os pilares de nossa sociedade.

Todo o sistema foi comprometido com a desestruturação e banalização do desrespeito ao povo brasileiro de forma idealizada para fomentar uma gigantesca massa de manobra onde a pobreza e a violência prosperaram.

Felizmente essa época do interesse particular acima do bem comum cansou a população que sistematicamente vem demonstrando nas urnas sua insatisfação.

Não se trata do cidadão de bem contra os demais, mas sim de todos os cidadãos contra a corrupção, contra a bandidolatria e a favor da retomada da coletividade, do amor por nossa pátria e nossas raízes. Respeito ao próximo e à justiça social.

A defesa de oportunidades mais justas, igualdade de gênero, respeito étnico não são bandeiras que não pertencem ao partido A ou B. São bandeiras de toda a sociedade para um desenvolvimento equilibrado e pela grandeza de nosso País.

Essa reconstrução deve envolver a todos, principalmente nossas crianças. Vamos sim devolver os hinos nacional e riograndense aos estudantes do nível fundamental, pois esse amor deve ser construído desde a tenra idade.

Vamos sim pegar pesado contra a criminalidade para que não sejamos mais reféns do medo e da insegurança. Vamos sim buscar espaço para nossos jovens, com mais igualdade entre raças, crenças e gêneros.

Esta é a receita para rompermos as distorções impostas, desconstruindo a retórica de que a verdade tem só um lado e é de exclusividade dos radicais de esquerda. Uma realidade onde o que mais importa é o holofote da polêmica formada.

O Brasil está farto e vamos reagir. Devemos voltar a sentir orgulho pelo Brasil, pelo Rio Grande do Sul e por Porto Alegre. Atuar conjuntamente por ideais que há anos nos unem em uma nação, como bem expressa nosso brasão do RS - Liberdade, Igualdade, humanidade.

Vereador de Porto Alegre (PSL)