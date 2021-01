Vacine-se de amor!

Tudo em nossa vida tem um lado bom. Na pandemia sabemos das tristezas, dos medos e das perdas. Perdi vários amigos. Então onde está o lado bom desta pandemia? Tudo é uma questão de ponto de vista. Estamos muito felizes que a vacina da Ciência e tecnologia chegou. É, de fato, uma grande estrela no nosso universo. Sabemos que este medicamento está cobrindo em parte a população. Que está em testagem e que existem três tipos de Coronavírus. Não sabemos, ainda, se estas vacinas cobrem estas três cepas, por isso, mesmo vacinados, ainda teremos muito tempo de cuidados. Dúvidas, dúvidas e dúvidas. Mas temos fé que tudo dará certo no final. Pois bem, fé.

Durante todo este período de introspecção e auto avaliação a que fomos obrigados a parar, recebemos dos nossos parentes, amigos e até de estranhos muitas mensagens de reflexão, força para seguir com ânimo e orações. Muitas pessoas ajudaram com doações.

Tivemos e temos tempo para ficar com nossas famílias. Queríamos tanto isso, lembra? A Terra está passando por um tempo de risco. Nada é ao acaso. Tudo na vida é consequência de várias causas. O egoísmo e o orgulho desmedidos são o "Coronavírus do planeta". A boa notícia é que muitos estão sendo ou foram vacinados de amor e por isso estão preparados para receberem a vacina científica libertadora. Sim, porque o corpo que está cheio de raiva e carregado de negatividades não tem espaço para que os anticorpos ajam. As células estão intoxicadas. A vacina age com o bem. Precisamos continuar fazendo o bem para tudo continuar acontecendo como esperamos, com mais fraternidade, virtude, paciência, higiene, proteção, manutenção das espécies, preservação socioambiental e etc.

Muitas doenças vêm da falta de amor. Se você não se sentiu vacinado de amor, permita-se! Com certeza você já foi, mas por não olhar com sensibilidade, talvez não tenha enxergado a corrente de boas vibrações ao seu redor.

Este balanço planetário é necessário e sempre aconteceu. A Terra não precisa de nós, mas nós precisamos do planeta azul, pense nisso. Nosso globo terrestre já passou por vários armagedons e se recuperou. Agora não será diferente. Precisamos fazer a nossa parte. Quem tem amor reconstrói e multiplica bons momentos e transformações pessoais. É empático, sabe ouvir. Tem paciência e consegue planejar coletivamente. Erra também, mas aprende com seus desacertos. Vacine-se de amor!

Bióloga e professora, São Leopoldo/RS