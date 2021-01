Rumo a novos desafios

Podemos dizer que 2020 foi desafiador para todos. Afinal, o mundo está em rápida transformação e a pandemia mostrou e ainda mostra claramente isso. Durante o ano vivemos uma realidade muito diferente do habitual, o que nos fez avaliar diversas práticas e pensamentos.

No entanto, as consequências deste momento ainda serão vividas e sentidas durante os próximos meses, quiçá por anos. Considerando isso, todos os setores devem estar preparados para o que virá. Destaco, em especial, dois com os quais me relaciono diretamente: a economia e o meio ambiente.

A indústria vem se mostrando mais do que essencial, evidenciando, inclusive, o quão necessário somos em situações de conflito.

Que em 2021 possamos seguir levando e produzindo itens importantes, atuando para suprir serviços fundamentais e mantendo o trabalho e o ciclo econômico girando, mesmo em dias desafiadores.

Falando de meio ambiente, o (re)pensar se torna ainda mais primordial para o futuro. Daqui para frente, políticas de reciclagem e de incentivo à economia circular são vitais, proibições não. Em um período em que muita coisa nos foi tirada, banir e desaprovar alguns materiais não me parece o certo para o que está por vir.

Mudanças de pensamento, de propostas, de cultura serão imprescindíveis, só assim poderemos mudar a raiz do problema, contribuindo para uma nova realidade e sem desestabilizar todo o curso do ecossistema.

Por fim, agora falo com a sociedade: (re)pense também sobre o futuro que você espera. Sua atitude individual impactará o bem do coletivo. Vivemos no mesmo planeta e é por ele que devemos lutar todos juntos: cidadãos, governo, indústria e demais envolvidos. O futuro está em nossas mãos e espero que ele traga todos os frutos que já plantamos com esforço e empenho.

Presidente do Sindicato das Indústrias de Material Plástico no Estado do Rio Grande do Sul