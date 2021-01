Fundo de Investimentos privados: passo importante para a oferta pública de ações

As empresas precisam de capital para expandir os seus negócios, isso é incontroverso. Para levantar fundos, captar recursos através do mercado de capitais é uma excelente maneira.

Contudo, para ingressar nesse mercado, as empresas precisam se organizar e as maiores mudanças são direcionadas a melhorias na: i) administração; ii) estruturação de normas contábeis; iii) estruturação societária; iv) governança; e v) relações com os acionistas, pois o existem inúmeras regras no mercado de capitais.

Dessa forma, uma interessante maneira de preparar a sua empresa para um IPO é com a venda de participação societária para um fundo de investimento privado (private equity ou venture capital). Isso porque, muitas das regras de transparência, governança corporativa, governança societária e contábeis serão exigidas por esses investidores privados, fato que ajudará a empresa a iniciar uma adaptação às exigências e regras do mercado de capitais.

Isto é, os fundos de investimentos, além de injetarem dinheiro na empresa através da compra de participação societária, auxiliarão e prepararão a empresa para as mudanças de cultura da empresa, visto que será necessário pensar que administração do negócio passa a ser voltada aos investidores públicos e não mais apenas aos privados, o que é visto com severas dificuldades, principalmente nas companhias familiares.

Assim, ter um fundo de investimento como acionista é um excelente passo para iniciar a caminhada para o processo de abertura de capital.

Advogado