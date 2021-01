Destaques Digital página 2

O novo temporal que atingiu o Rio Grande do Sul entre a noite de segunda-feira e a madrugada de ontem provocou falta de luz para milhares de clientes. No fim da tarde, cerca de 135 mil economias - 95 mil da área de cobertura da CEEE e 40 mil da RGE Sul -, ainda sofriam com o desabastecimento. Em Porto Alegre, a queda de árvores danificou a rede elétrica, causando interrupção da energia. Apesar da chuva, o abafamento continua. Pelo QR Code, você confere as informações atualizadas sobre os impactos da mudança do clima.

Uma das lancherias mais tradicionais do bairro Menino Deus, em Porto Alegre, a Agápio Lanches fechou as portas. Foi mais uma baixa na região devido à pandemia. Foram mais de três décadas de operação. O cardápio com mais de 30 sabores de xis era uma das marcas da casa. A tele-entrega do Agápio também fazia sucesso no bairro. O registro com mais detalhes pode ser conferido pelo QR Code.