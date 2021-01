A culpa é do contribuinte

No dia 4 de janeiro, neste mesmo espaço de Opinião, a senhora Maria Duarte, presidente do Instituto Justiça Fiscal, escreveu artigo no qual afirmou, referindo-se à pandemia, que "o papel do Estado como redutor das desigualdades ficou evidente, assim como a necessidade de recursos para cumprir este papel". Com todo o respeito, temos que discordar.

A única coisa que podemos tirar da pandemia é a absoluta incapacidade do Estado de lidar com os problemas sociais, notadamente a pandemia, e não por falta de recursos, mas por total incompetência na gestão dos recursos que obtém dos cidadãos por meio de impostos.

Mais de 40 países já iniciaram a vacinação, e o Brasil permanece num vácuo bizarro, em razão de um Estado lacônico. Diversos negócios, na grande maioria pequenas empresas, frisa-se, quebraram, por decretos sem fundamento, em nome da defesa dos cidadãos.

"Eu estou quebrando teu negócio, mas é para teu bem", devem ter pensado nossos governantes. E o mesmo Estado que com uma mão gerou um desemprego recorde com a outra veio ajudar os desempregados com o famigerado "coronavoucher", para demonstrar a "bondade" do Estado.

Ora, quem não enxerga as distorções que o Estado gera, o abismo cada vez mais fundo que ele cava, é um cego por pura opção. O Estado vem sempre com soluções mágicas.

Veja-se o recente exemplo da falta de seringas e agulhas. O Estado prontamente baixou norma dizendo que não podem mais ser exportadas, exceto sob autorização estatal. Pronto! Magicamente o problema foi resolvido!

Já passou da hora de as pessoas entenderem que uma intervenção gera uma distorção pior do que a que intencionou resolver, o que acarretará necessidade de nova intervenção, e assim sucessivamente, em um eterno círculo vicioso.

Não são os empresários, geradores de riqueza, os culpados pelas mazelas da nação. Até quando os contribuintes, que fazem a roda girar, serão demonizados por aqueles que nada produzem?

Aumentar a carga tributária não resolverá em nada! Só aprofundará ainda mais a crise. Se a população for extorquida com ainda mais impostos, qual incentivo terá para gerar riqueza?

Advogado e associado ao Instituto de Estudos Empresariais