Que vacina você quer em 2021?

Depois de passarmos um ano difícil e excepcional em nossas vidas, um ano inimaginável, em que o mundo se transformou em uma grande aldeia infectada por um vírus especial, passamos a fazer muitas reflexões e questionamento ao pensar no novo ano... O que o ano novo nos reserva?

Os especialistas se debruçaram para estudar o vírus, entendê-lo, para poder tratar os infectados e buscar a proteção do contágio através de uma vacina. E só o que se fala é na vacina para vencer o coronavírus e voltarmos à vida normal, esse é o sonho do mundo, o sonho dos brasileiros que a querem.

Mas, desse vírus afloraram muitos outros para serem tratados no ser humano, como o do egoísmo, da insensatez, da violência, do oportunismo, da desonestidade, da ambição desmedida, do desrespeito, da intolerância, do desamor, do medo, da desumanidade e de tantos outros que revelam a pequeneza do ser humano.

Assistimos cenas absurdas, como a desonestidade se aproveitando do vírus, uns enriquecendo mais ainda enquanto outros ficam mais miseráveis. Enfim vimos de tudo neste ano, ficando claro que o ser humano continua muito pequeno, insignificante, egoísta e vil.

De outra parte pudemos ver seres humanos especiais, maravilhosos, e que cresceram interiormente, dando assistência, trabalho, solidariedade, dedicação e, em muitos casos, suas próprias vidas para a cura e tratamento dos outros. São esses que salvam a humanidade do caos total.

Tudo isso nos revela que em 2021 precisaremos de muitas vacinas que possam inocular no ser humano o vírus da honestidade, do respeito ao próximo, do amor, da fraternidade, da benevolência, da fé, da solidariedade, da igualdade, da paz, enfim, de tudo aquilo que o mundo precisa para ser feliz permanentemente.

Que Deus nos conceda todas essas vacinas, para que possamos sermos melhores, mais fraternos, mais humanos e felizes como sociedade.

Sejamos todos inoculados por essas vacinas que poderão nos conduzir a um mundo melhor, uma vida de mais dignidade para todos. Que cada um faça a sua parte para receber a sua vacina e sermos melhores em 2021!

Advogado