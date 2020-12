Monteiro Lobato, o Brasil de ontem e de hoje

Monteiro Lobato marcou a História brasileira com sua inteligência, cultura, espírito empreendedor e amor à Pátria. Brasileiro notável. Pois, entre seus pensamentos emblemáticos há uma frase, que se tornou célebre e inesquecível: ou o Brasil acaba com a saúva ou a saúva acaba com o Brasil. De forma metafórica, tal expressão leva-nos a entender o Brasil hodierno. Ou o Brasil acaba com o mecanismo globalista-comunista que o maneja ou este mecanismo acaba com o Brasil.