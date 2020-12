Compromisso com o desenvolvimento

O Grupo Randon firmou acordo de colaboração com a REDE RS IN 4.0 passando a ser uma das suas empresas Âncora. Um dos objetivos é compartilhar suas experiências com as demais empresas que estão ingressando na aplicação dos conceitos e tecnologias da quarta revolução industrial. Outro é trazer desafios e necessidades das fábricas do grupo em soluções dentro do conceito de IN.4.0 para gerar oportunidades e cases aos demais, além de incentivar a sua rede de fornecedores a avançarem na caminhada em direção à implantação dos conceitos da IN.4.0.

A Rede triplicou seu tamanho em 2020 com o ingresso de mais entidades afins e universidades, ampliando o corpo da governança e respaldo técnico. A Rede RS IN 4.0 conta com 35 empresas homologadas como fornecedores das tecnologias habilitadoras que integram o Comitê Operacional cujo objetivo é suportar tecnicamente além de difundir as tecnologias e acelerar transformações em direção à digitalização dos processos. Em 2020 tivemos um crescimento no interesse das indústrias do RS por informações sobre como e por onde começar a sua caminhada à IN.4.0, o que mostra que os empresários estão cientes da necessidade de se obter saltos em produtividade independentemente do tamanho das empresas.

A Rede RS IN 4.0 opera dentro do complexo da Fiergs junto ao Conselho de Tecnologia CITEC, tem como escopo colocar à disposição da indústria do RS Ecossistema cujo propósito é contribuir com aumento da produtividade da indústria do RS. Aos interessados está disponível um diagnóstico gratuito às indústrias do RS de qualquer natureza permitindo que saibam em que estágio se encontram, e em segundo plano contribuir na construção de seu planejamento no caminho para a IN.4.0 nas necessidades e demandas sobre aplicação das tecnologias habilitadoras. Para o acesso, basta responder as perguntas que constam em um diagnóstico, via endereço eletrônico www.eletronplace.com.br/rede-rs, ou solicitar mais informações pelos telefones (51) 3364-5643 (Abimaq-RS) ou (51) 3384-00020 (Abinee-RS).

Vice-presidente da Abimaq-RS