Porto Alegre precisa investir em turismo

A pandemia do Coronavírus tem afetado muito a economia mundial. Um dos setores que mais sofreu foi o de turismo. Uma série de pacotes e viagens foram cancelados. A vacina recém está chegando e ainda não temos ideia de até quando enfrentaremos as restrições impostas pela Covid-19. Temos, no entanto, que estar preparados para a retomada do turismo, que registrou no Brasil, em 2019, faturamento de R$ 136,7 bilhões. É uma excelente fonte de arrecadação. O momento é de aproveitar para se preparar para receber as pessoas que estão ávidas em recuperar o "tempo perdido". O Rio Grande do Sul possui uma série de cidades que são referências turísticas e outras que têm potencial para isso. Porto Alegre é uma delas. Já se destaca, nas áreas médica e de negócios, mas carece de incrementos e de cuidados básicos para manter os visitantes. Uma cidade para receber bem o turista precisa, inicialmente, ser limpa, segura e organizada. As entradas da capital gaúcha não causam boa impressão a quem chega.

Prédios sujos, abandonados e pichados. O Centro Histórico também não é atraente. Cartões postais como a Rua da Praia e o Viaduto Otávio Rocha necessitam urgentemente de revitalização. É preciso encontrar solução para os vendedores ambulantes espalhados por todo o centro, melhorar a iluminação e ter policiamento ostensivo. Se faz necessário, ainda, melhor sinalização dos principais pontos turísticos, um escritório de turismo que funcione e um centro de eventos.

Realizada a primeira etapa, a prefeitura terá que buscar parceria com empreendedores para a instalação de atrativos turísticos como os tão conhecidos parques temáticos, que movimentam diferentes públicos. Nessa nova fase, em preparação ao pós-pandemia, é fundamental que as obras do Cais do Porto sejam retomadas. O local possui um potencial turístico gigantesco, capaz de abrigar bares, restaurantes, churrascaria, casas de festas, hotel, faculdades e manter uma movimentação constante.

Enfim, Porto Alegre tem vocação turística. É preciso explorar isso para atrair e manter os turistas na nossa cidade. Para aproveitar a movimentação que teremos tão logo o Coronavírus seja controlado é preciso começar logo. Turismo gera empregos, renda e impostos. Com o valor arrecadado é possível investir em saúde, segurança, educação, saneamento e infraestrutura. Porto Alegre ainda sofre com o fechamento de muitas empresas. Precisa se recuperar para voltar a ser a Cidade Sorriso.

Jornalista