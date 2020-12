A pandemia e seus benefícios

Passados quase 10 meses da proliferação da pandemia da Covid-19, os seus efeitos ainda são contabilizados sem muita convicção do volume efetivo dos prejuízos. Enfrentamos a perda de parentes e amigos, tivemos ânimos aflorados pela “prisão” domiciliar responsável em nome do bem estar público.

Mas essa é uma forma de visualizar o cenário enfrentado por todas as nações. Mundialmente foram sentidos os efeitos da pandemia. Muito do nosso comportamento atual, fundamentalmente em termos de inovação e tecnologia, será levado como aprendizado para os próximos meses, anos e décadas.

As comunidades e as relações estão cada vez mais distribuídas, a informação responsável e efetiva passou a fazer parte do cotidiano das pessoas. O combate às fake news, às falsas notícias dos grupos de redes sociais e aplicativos, passou a ser essencial.

Uma das alternativas surgidas com a pandemia é a existência de portais, prontos para cada município e que proporcionarão às comunidades o espaço ideal para que seja apresentado seu dia a dia, seu cotidiano e suas rotinas. É um espaço que concentra acontecimentos locais que se referem a si próprios.

Diferente de tendências das grandes mídias, o portal integra e divide receitas. Esse tipo de instrumento de proliferação de informações municipais é parte da política do portal, proporcionando possibilidades a quem se empenha pela a comunidade.

Não é um portal político e nem nunca será. Mas é um portal que aliará a representação da população e o que acontece de relevante para cada comunidade. Cada viagem que for feita, tanto no local a ser visitado quanto no município de sua residência, a sua comunidade local trabalhará em prol de cada um.

Suas férias foram na Patagônia? No período da noite o internauta poderá ver a sua cidade, o que aconteceu de importante naquele dia. E essas notícias não estarão presentes nos grandes veículos de imprensa. Um serviço poderá ser disponibilizado para o internauta em viagem, com câmeras de segurança em ruas e avenidas, ou na frente de sua casa.

Quanto vale isso? O portal não será um serviço voltado à lucratividade. Aquele slogan famoso que sanciona: “Pense localmente, aja globalmente” é cada vez mais verdade. Estamos cada vez mais integrados à civilização em todos os níveis e países com a Internet. Assim sendo, também tornamos verdadeiro o inverso: Pensamos globalmente e agimos localmente. Esse tipo de negócio é local. Sempre local. A influência é delimitada pelas fronteiras do município, mas o alcance é global e ilimitado.

Empreendedor