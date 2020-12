Vidas importam

Incrível como as mortes bárbaras de George Floyd e João Alberto Freitas têm suas semelhanças, inclusive nos requintes de crueldade. São imagens que permanecem na cabeça, foi um ser humano, foi mais um negro brutalmente assassinado. O que se viu foi a raiva superando a técnica dos funcionários. Talvez, com um pouco mais de acurácia gerencial, tanto Floyd como Freitas pudessem estar vivos. A Administração oferece meios para lidar com situações de conflito de modo a evitar tragédias, enquanto uma ciência social aplicada tem a missão de entregar resultados com responsabilidade social.

No encontro deste ano do World Economic Forum de Davos, CEOs propuseram um Stakeholder Capitalism, na tentativa de um capitalismo global que gere valor não só para o acionista, mas para outros atores com envolvimento direto ou indireto no negócio.

Nesta linha, pensando nos procedimentos de gestão, algumas questões podem ser levantadas no episódio Carrefour. Por exemplo, havia sido promovido algum treinamento que preparasse os seguranças para lidar com reclamação e irritação de clientes? Como uma equipe treinada poderia chegar ao ponto de agressões físicas ou morais? Estamos falando de uma rede mundial de comércio com contato intenso entre o serviço forjado e o cliente, algo que Philip Kotler destaca sobre a necessidade de o prestador gerar um valor adicional ao consumidor.

Quais as responsabilidades das partes nessa relação de outsourcing? Considera-se que para o cliente final pouco importa se há ou não terceirização do serviço oferecido. Quanto à fiscal de caixa, aquela que em tese teria o poder de cessar o espancamento, como líder, acusava que nível de empatia nos treinamentos? Liderança pressupõe confiança e a técnica do empowerment. Enfim, são ferramentas de gestão que ajudam na qualidade dos resultados e na proposição de uma agenda de trabalho que contemple a luta contra tabus sociais, como o racismo estrutural. João Alberto não voltará, mas a vida segue, e quem sabe passe a importar mais nos meios corporativos.

Professor e consultor de negócios