Dia do Médico em 2020: estamos presentes

Entre as datas comemorativas, o dia 18 de outubro é uma das que mais me traz alegria e desperta reflexões. Num tempo difícil de pandemia, quando o cuidado com a saúde e a recuperação dos doentes é a pauta global, fica até mais fácil prestar homenagens a mulheres, homens, jovens, idosos, filhos da cidade ou imigrantes que se dedicam à essa arte entrelaçada de ciência, que é a medicina.