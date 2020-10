O legado dos italianos

Invariavelmente, as histórias de imigrantes são ricas e merecem ser contadas e respeitadas. É dentro deste contexto histórico que a imigração italiana se encaixa com sua contribuição em várias áreas. No caso específico, é preciso valorizar, cada vez mais, a trajetória dos italianos que, com coragem, perseverança e resiliência, há 150 anos deixaram sua terra e vieram em busca do progresso no Brasil e, em especial, no Sul chegando ao Rio Grande do Sul, notadamente a Serra gaúcha.

Com uma inesgotável determinação e cultivando, além da terra fértil, os conceitos da família e da religião, os imigrantes semearam esperança e colheram desenvolvimento. No mundo inteiro, a italianidade deixou sua marca e seu legado para as gerações seguintes, disseminando hábitos e costumes e fortalecendo laços numa corrente que se retroalimenta.

É com este propósito - e com muita alegria – que o Consulado Geral da Itália no Rio Grande do Sul, simultaneamente, com todas as demais representações diplomáticas espalhadas em vários países, realiza a XX Semana da Língua Italiana no Mundo, com o objetivo de reforçar a língua italiana de diversas formas.

A iniciativa ocorre sempre na terceira semana de outubro (de 19 a 25), quando ganha protagonismo a força da cultura, através das artes, da arquitetura, do design, da gastronomia e da economia. Nesta edição, a temática escolhida gira em torno do “Italiano entre palavra e imagem: graffiti, ilustração e quadrinhos”.

Desta vez, por conta da pandemia, comemoraremos esta vigésima edição da Semana da Língua Italiana com seus descendentes de maneira diferente e inusitada. Praticamente todos os eventos serão remotos, mesmo assim, cumprindo rigorosamente os protocolos oficialmente estabelecidos, em respeito às pessoas envolvidas no planejamento e na organização. Mas, certamente não serão menos calorosos.

Queremos, com a simplicidade do desenho em quadrinhos, com a emoção de uma tradicional música ou com a receita de uma saborosa parmegiana, levar alegria e conhecimento aos ítalo-brasileiros, de maneira a perpetuar a língua e a história italianas para nossos filhos e netos, mantendo o precioso legado de nossa gente. Afinal, somente no Rio Grande do Sul, os italianos e descendentes já representam quase metade da população.

Cônsul Geral da Itália no Rio Grande do Sul