Não prevíamos o caos

Estamos mudando nossos hábitos e nossas vidas porque não estávamos prontos para o futuro que se repetiu no passado diversas vezes. Pode até parecer contrassenso o que escrevi, mas é a pura realidade. Em tempos de escola lemos e estudamos na disciplina “História” o que ocorreu com povos antigos e nem mesmo assim estávamos prontos para o problema de saúde, que pode ser simples se práticas e hábitos tivessem sido praticados. A disciplina de “Ciências” ou “Biologia” também nos dava dicas de que isso era possível de acontecer, mas nem mesmo nossos professores se precaveram, entrou todo mundo no mesmo barco.