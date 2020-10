Tradição e tecnologia gaúcha para o mundo

Em um ano cheio de incertezas, o termo "reinvenção" nunca foi tão atual. Mais do que uma opção, inovar se tornou uma necessidade em qualquer situação. No caso de um evento quase centenário e com impacto financeiro em uma região inteira, não poderia ser diferente.

Com esse espírito, lançamos a 94ª Expofeira Pelotas Digital, uma experiência virtual imersiva da segunda maior feira agropecuária do Rio Grande do Sul. De hoje a a 12 de outubro, você poderá acessar as transmissões ao vivo de julgamentos, leilões, atrações culturais, seminários e muito mais através do site expofeirapelotas.com.br.

Tudo será transmitido em uma plataforma interativa que simula o parque Ildefonso Simões Lopes. A ideia é nos sentirmos dentro da sede da Associação Rural de Pelotas, entidade que está prestes a completar 122 anos de história.

Preparamos uma programação especial, com grandes novidades. A principal é o ciclo de debates Momentos Masters, com nomes ilustres do agro e da política, como o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, o publicitário Nizan Guanaes e o agrônomo Xico Graziano. Além disso, teremos um leilão virtual de arte, com peças de artistas regionais.

A tradicional Feira da Agricultura Familiar também foi adaptada e terá seus produtos comercializados online e também presencialmente no parque, em um drive thru que será instalado ao lado do pavilhão Jorge Gertum.

Sem dúvida, este é mais um passo da caminhada conjunta entre a atividade primária e o universo digital. Nenhum encontro virtual substituirá o presencial, mas essa edição deverá facilitar conexões, divulgar potencialidades e celebrar negócios.

Ano após ano, temos o compromisso de fortalecer o elo entre cadeias produtivas, mercado, pesquisa, tecnologia e serviços em uma região rica em diversidade. Somos destaque na produção de arroz irrigado e soja, bovinocultura de corte e leite, florestas plantadas, equinocultura, fruticultura, olivicultura, ovinocultura, pesca de camarão e no turismo rural.

Em 2020, seguimos firmes com o propósito de desenvolver a região sul através do agronegócio. De onde você estiver, está convidado para participar da 94ª Expofeira Pelotas Digital.

Presidente da Associação

Rural de Pelotas