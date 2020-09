O futuro da Capital

Intrigante a manchete da edição de 17/9 do Jornal do Comércio: “”. Talvez o editor tenha sido movido pelo otimismo e com a intenção de demonstrar um exemplo de fortalecimento da Democracia. No entanto, a página 18, que expõe a galeria dos candidatos provoca mais desalento do que esperança. Primeiro pelo número de candidatos e de candidatas: 13, que provoca mais preocupação do que alegria, mesmo para quem não é supersticioso.