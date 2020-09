Professor remoto

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Quem imaginaria que um dia teríamos professores(as) remotos, já tínhamos o Ensino a Distância - EAD, mas agora a pandemia revelou um novo modelo de ensino: o remoto. Essa possibilidade, mesmo que transitória, nos revela que a cada dia menos professores são necessários no sistema.

Lembram que, antigamente, no século passado, tínhamos inúmeras escolas nas áreas rurais e que foram substituídas pelo transporte escolar? Para cada grupo de escolas de 1º Grau Incompleto (nomenclatura da época), se criou uma só escola de 1º Grau Completo que atenderia aos estudantes da região transportados pelos veículos escolares. Na década de 1990 foi uma grita geral, mas foi implantado dando certo.

Assim aconteceram várias mudanças. Nas décadas de 1960 a 1990 construíram-se muitas escolas que, nos anos 2000, fecharam por falta de alunos. Tudo vai se transformando. A internet mudou o mundo e agora, cada vez mais, transforma o ensino.

Entendo que nada substitui o ensino presencial, que é fundamental o professor trabalhando diretamente em aulas, nas escolas, com os estudantes, mas com as novas mudanças de repente um professor(a) dará aulas para 300 alunos, sem necessidade de uma escola física.

Já se possibilitou em razão do momento, que 30% das aulas sejam remotas para fechar o calendário de 2020 no País.

Atenção educadores, cuidado, para não deixarmos os governos, principalmente vinculados ao sistema básico de ensino, os estaduais e municipais, se entusiasmarem demais com essas novas possibilidades e diminuírem ainda mais os professores(as) para reduzirem despesas. Será que vão gostar tanto da ideia que estabelecerão para currículos do Ensino Básico e Superior no futuro, que os alunos poderão ter sempre 30%, 40% de aulas remotas?

Na década de 1990, quando presidi a Comissão de Educação da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, alertei para essas realidades, sobre o estudo por ciclos, que não ajudou a melhora da educação. A verdade é que a qualidade da educação piorou e vamos aceitando tudo. Cuidado!

Todos sabemos que a Educação é a solução para os problemas de nosso povo e não podemos abrir mão de escolas presenciais em todos os níveis para podermos avançar. Pais e professores, atenção, alerta! A educação é tudo para nós! Mesmo que esse ano letivo, entendo, já esteja perdido, precisamos pensar em 2021.

Advogado e ex-vereador de Porto Alegre