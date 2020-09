Destaques da Edição Digital

Os tremores de terra ocorridos em Gramado, entre 21 de agosto e 8 de setembro, poderão ser estudados com maior profundidade a partir da instalação de dois sismógrafos (foto) no município. Os equipamentos, instalados nesta semana por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), permanecerão durante um ano registrando atividades sísmicas que venham a acontecer. Os abalos, ainda que de menor porte, foram sentidos com maior incidência no bairro Piratini, local que estará cercado agora, segundo o geólogo da prefeitura de Gramado, Paulo Stahnke. Veja mais usando o QR Code.

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams) de Porto Alegre intensificou o isolamento em área da Orla do Guaíba onde aves quero-quero (foto) fizeram ninhos. Uma placa de indicação do local foi instalada para evitar que pessoas se aproximem da morada dos pássaros. A equipe da pasta confirmou que há dois ovos de quero-quero que ainda não abriram, sendo assim necessário o isolamento também com faixas sinalizadoras, para a melhor locomoção das aves. Os detalhes estão na Galeria de Imagens do JC. Acesse usando o QR Code.