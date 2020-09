As eleições e a importância do voto ao Legislativo

Neste ano mais do que atípico por causa da pandemia do coronavírus, o Congresso adiou o primeiro e o segundo turnos das eleições municipais de 2020. Eles serão nos dias 15 e 29 de novembro, respectivamente. Embora a maior divulgação e debate entre as pessoas, como é natural, aconteça sobre os candidatos a prefeito, os eleitores escolherão também os vereadores de suas cidades.

Há uma concentração no interesse para os Executivos, o que é natural, pela multiplicidade de tarefas e poderes. Entretanto, o município é peça fundamental na vida democrática do País, com muitas consequências e desdobramentos, não apenas para a qualidade da vida diária. E aí, o Legislativo tem um papel fundamental.

A Constituição de 1988 conferiu aos municípios caráter de ente federativo. Desta maneira, o município não é apenas uma circunscrição administrativa, mas verdadeiro ente político, apto a estabelecer leis, criar impostos e definir sua própria organização.

Segundo a Constituição, cabe aos vereadores, por exemplo, decidir sobre assuntos de grande interesse local. No caso atual de Porto Alegre, por exemplo, temos a discussão da revisão do Plano Diretor, e até mesmo um pedido de impeachment do prefeito, que está em tramitação e será decidido pelos vereadores. É evidente, assim, a importância do Legislativo na vida do município.

Desta maneira, é muito importante, além da escolha do prefeito, pensarmos bem e analisarmos o candidato que escolheremos para nos representar na Câmara Municipal. Ele terá competência, colocando emendas quando julgar necessário, nas mais diversas leis, bem como, poderá exercer o importante papel de fiscal do Executivo.

São os vereadores que definirão o presente e o futuro de cada cidade. Um adequado planejamento do espaço urbano pode mudar completamente a qualidade de vida das atuais e das futuras gerações, além de influir nos rumos, potencialidades e condicionantes do desenvolvimento social e econômico de uma localidade.

Cabe às administrações municipais, Executivo e Legislativo, organizar e prestar o serviço de transporte coletivo, que tem caráter essencial, segundo se pode constatar em Porto Alegre e Região Metropolitana, quando dos meses da pandemia que estamos vivendo.

Por tudo isso, vamos escolher bem nossos vereadores em novembro vindouro, pois deles dependerá, e muito, o futuro das cidades.