Cliente é responsável pelo sucesso do negócio

Você pode planejar, criar, e ter um produto competitivo, mas o verdadeiro responsável por seu sucesso é o cliente, é para ele que toda a sua atenção deve estar voltada. Não é difícil encontrar empreendedores que criam negócios sem saber responder os seguintes questionamentos sobre eles: o que espera do seu produto ou serviço? Como ele gostaria de comprar e receber o produto? Quais são suas expectativas? Quais foram as suas experiências positivas e negativas com a concorrência? Da mesma forma que o seu negócio precisa ter propósito para você, precisa ter propósito para o seu cliente também, pense quantas vezes um produto ou um serviço realmente te surpreendeu? E o que te surpreende?

Clientes gostam de ser atendidos de maneira rápida e eficiente, gostam de ser mimados e isso significa personalizar o mimo, eles não são todo mundo e não gostam de ser tratados como todo mundo, ou seja, se você produzir um cartão de aniversário e mandar para todos os seus clientes saiba que sua concorrência faz o mesmo, logo você foi só mais um cartão de aniversário. Agora se você souber a sua música favorita e enviar em seu Whatsapp juntamente a esse cartão de aniversário é possível que você ganhe um like e até uma referência em seu Instagram ou Facebook passando na frente da concorrência.

Nunca foi tão fácil descobrir o que o cliente quer, nas redes sociais ele apresenta o que gosta, o que não gosta e o que gostaria. Surpreenda-o. E como você fala com seu cliente? A qual geração eles pertencem? Baby Boomers - (nascidos entre 1945-1964), Geração X - (1965-1984), Geração Y - (1985-1999), Geração Z - (2000-2010) e Geração Alpha, que são os nascidos após 2010. É importante você analisar as gerações e o impacto que o uso das tecnologias exerce sobre elas, seus comportamentos e mudanças refletem em novos perfis de consumidores e consequentemente novas necessidades de serviços e produtos.

Portanto esteja ligado nos principais movimentos sociais e de comportamento das gerações. Hoje vivemos a facilidade de acesso a informações, o mundo na palma da mão, a necessidade imediata de ter, de pesquisar, de buscar, de comprar, porém o que chama a atenção é mudança na expectativa para experimentar e vivenciar as oportunidades de consumo. E se você não nasceu nesta geração, não se preocupe você vive atualmente nela e está certamente envolvido com as mesmas necessidades. A palavra-chave é relacionamento, e isso conecta todas as gerações, cuidado e interesse pelo outro pode ser o "mach" que faltava para você conquistar de vez o seu cliente.

Docente do Senac Gestão & Negócios