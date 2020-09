O mercado de trabalho terá mudanças

Se há algo que parece consolidado na mente de todos para após a pandemia do coronavírus, é a aceitação das transformações que acontecerão, inevitavelmente. As relações humanas estão passando por mudanças.

Também as relações trabalhistas são impactadas. O mercado de trabalho está e será diferenciado pós-pandemia. Está claro que esta crise de saúde e econômica global está afetando as organizações, seja no modo de execução de seus trabalhos ou até mesmo no encerramento das operações de algumas empresas.

Por enquanto, vivemos um período de muitas incertezas, o que exige do trabalhador e empresas atitudes diferenciadas. Os que estão ainda bem ativos no mercado de trabalho devem manter-se nele, analisando com cautela qualquer tomada de decisão relacionada à mudança de emprego ou de carreira. É importante considerar as condições atuais do atual emprego e o contexto em que está inserido na empresa, valorizando os benefícios que este trabalho proporciona.

Quem não está no mercado de trabalho deve buscar as oportunidades. Apesar de tudo, há empresas com vagas e profissionais estão conseguindo a recolocação. Durante esse período de instabilidade e quarentena, que ele seja utilizado para o aprimoramento profissional e pessoal, com o desenvolvimento de competências que se tornam diferenciais.

Informações e cursos estão mais acessíveis de maneira virtual, e muitas vezes gratuita. É o momento de aproveitar estas oportunidades, estando empregado ou não. Aproveitar o tempo com qualidade fará toda diferença para o futuro, já que o mercado de trabalho exige capacitações e comportamentos específicos.

Home office, reduções de jornada, inteligência artificial, a otimização de tempo, equipamentos, espaços físicos e recursos e as mudanças comportamentais da sociedade são adaptações que alteram o cenário do mercado de trabalho. Muitas delas já eram uma tendência, mas foram antecipadas e não devem recuar, como a revolução digital. Empresas e trabalhadores terão outras modulações.

Especialistas em recursos humanos lembram que as empresas devem buscar soluções, produtividade e faturamento com mais atrelamento ao compromisso social, econômico, ambiental e, mais do que nunca, sanitário. Os espaços físicos das empresas ganham mais status de convivência e troca de conhecimentos. Os líderes precisarão ser mais incentivadores e menos concentradores. Novas habilidades serão valorizadas nos profissionais.