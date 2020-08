É preciso fortalecer as Apaes

Sou pai da Isabela e acredito que Deus a colocou ao meu lado para ensinar-me a viver. Na convivência diária com esta filha especial, percebo os desafios da inclusão e as necessidades de pessoas que, assim como ela, têm muitas virtudes, que precisam ser potencializadas, e dificuldades, que podem ser compreendidas.

À medida em que a sociedade avança na reconstrução de conceitos e valores, a empatia torna-se elementar. A pessoa com deficiência, seja física, auditiva, visual ou intelectual, precisa ser observada no preâmbulo do respeito e estimulada em sua autonomia, seja pelo poder público ou no olhar atento da sociedade, especialmente no tange aos seus direitos e deveres. Para minha filha, desde criança, aponto caminhos e ajudo no seu desenvolvimento, pois tenho a esperança que, ao longo da sua vida, ela será capaz de tomar decisões e alcançar seus objetivos.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelam que o Brasil tem mais de 12,5 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. Esses números cresceram muito na última década, colocando uma parcela significativa da população em situação de vulnerabilidade social.

Mais de seis mil gaúchos estão inseridos na composição deste lamentável indicador. No intuito de contribuir com a reversão deste quadro, a Assembleia Legislativa institui a Frente Parlamentar em Defesa das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (FreaApaes).

O ato virtual desta sexta-feira, dia 28, marca o encerramento da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla e a 26ª Semana Estadual da Pessoa com Deficiência.

A proposta tem origem em um grupo de trabalho, formado por 40 deputados, contando a mesma, contudo, com o apoio unânime dos 55 parlamentares que integram a atual legislatura. Tem como objetivo promover o debate e ampliar o conhecimento sobre as questões relacionadas às Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, Apaes.

Urge a necessidade de apoiar o trabalho dessas instituições, pois a causa das Apaes é da Isabela, é a minha e pode ser sua ou de todos nós!

Deputado estadual (PL)