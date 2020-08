IPVA e que será muito usada pelos motoristas em atraso Jornal do Comércio, página 5, edição de 25/08/2020). Pagar o IPVA atrasado na hora nas fiscalizações do trânsito é um ato libertador e que agilizará inclusive a arrecadação estadual. É disso que precisamos aqui no Rio Grande do Sul, menos burocracia e mais avanço rumo à simplificação das coisas. (Gilson Ferrari dos Santos, Porto Alegre) Ótima ideia sobre o, ainda mais agora com a pandemia da Covid-19 (, página 5, edição de 25/08/2020). Pagar o IPVA atrasado na hora nas fiscalizações do trânsito é um ato libertador e que agilizará inclusive a arrecadação estadual. É disso que precisamos aqui no Rio Grande do Sul, menos burocracia e mais avanço rumo à simplificação das coisas. (Gilson Ferrari dos Santos, Porto Alegre)

Escolas fechadas

editorial do Jornal do Comércio de 27/08/2020 A situação da pandemia da Covid-19 exige cuidados para a reabertura das escolas, como está expresso no, quinta-feira. Alguns julgam ser a opinião fruto do Socioconstrutivismo de Paulo Freire, patrono da Educação, que os esquerdistas idolatram. Mas, o redator esqueceu das dificuldades imensas que estão passando as escolas de Educação Infantil, uma vez que, fechadas, perderam há meses suas receitas pela ausência forçada dos seus alunos, e muitas mães e pais reclamam disso, pois não podem trabalhar. É um aspecto que deve ser levado em conta, mas somente na semana que vem o governador Eduardo Leite fará novos contatos com médicos, mestres, pais e prefeitos para tomar uma decisão. (Mariluce F. Dias, Porto Alegre)

Reabrir escolas

no editorial de quinta-feira, edição de 27/08 O termo "Muito arriscado" deveria ser baseado em uma fonte primária (preferencialmente com publicações médicas) que suportasse a afirmativa do muito arriscado. Lamentavelmente, a opinião publicada pelo Jornal do Comércio, conta a estória de narrativas e versões não baseadas na literatura médica e que em nada contribuem ou informam os cidadãos. (Fabiano Hahn Souza, médico)

Covid-19

Pelo que leio, ouço e vejo, a pandemia tem tantas explicações que acaba não tendo nenhuma, na questão dos medicamentos. Temos é que rezar e pedir aos santos que nos livrem de pegar a Covid-19, pois desde crianças até idosos já morreram com a infecção. Não temos nenhum medicamento eficaz para nos tirar a Covid do corpo. Logo, temos que nos precaver até o final do ano de 2020. (Lúcio Mattos)

IPTU

Diante da incontestável perda brutal do poder aquisitivo da grande maioria dos moradores de Porto Alegre, em decorrência da pandemia, a medida mais sensata que o prefeito Nelson Marchezan Júnior deveria adotar neste difícil momento seria o congelamento nos valores do IPTU da Capital, para 2021. (Roberto Fissmer, Porto Alegre)