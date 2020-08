"Em julho, no Rio Grande do Sul, a radicalização das restrições ao funcionamento do varejo nos principais centros de consumo foi ampliada. No sétimo mês do ano, o Estado registrou mais uma queda no saldo de empregos varejistas, com menos 402 vagas, ao contrário do saldo nacional, que apontou incremento de 28.383, dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados." Vitor Augusto Koch, presidente da FCDL-RS