Destaques da Edição Digital

Perdeu algum detalhe das últimas informações sobre a pandemia no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre? A jornalista Patrícia Comunello, do site do JC, apresenta em três tópicos os temas mais relevantes sobre o assunto e que atualizam nossos leitores em poucos minutos - da cogestão das medidas entre municípios e Estado, estabilização de casos à polêmica do retorno ou não do ensino presencial. Então, acesse agora o QR-Code acima para assistir a mais um vídeo do quadro JC Explica.

Em meio à pandemia no Rio Grande do Sul, uma ajuda vem de longe e com a bênção do Papa Francisco. O Hospital São Lucas da Pucrs vai receber a doação de respiradores para uso nos cuidados de pacientes com Covid-19, informou a universidade ontem. A previsão, segundo nota da Pucrs, é que um representante do papa visite o complexo hospitalar em Porto Alegre nesta quinta. Em nota, o Vaticano declarou que a ação do papa Francisco "busca encontrar os meios necessários para salvar e curar muitas vidas humanas". Veja os detalhes no site do JC usando o QR Code.