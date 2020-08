Um cheiro, um olhar

Uma das memórias mais latentes que a gente carrega é a olfativa. Cheiro de café passado, de churrasco sendo preparado, das pipocas espocando, do abraço do filho depois do gol na escola. Há tanto guardado que nos perdemos, nos confundimos. Eis que adotamos algumas escolhas, baseadas na herança familiar. Consideramos relevante aquilo que conhecemos e conseguimos nomear.

Contumaz usuária de sabonetes das marcas Phebo, Alma de Flores, Senador, Original até os Doves tradicionais, eu acabei percebendo que o controle por vezes nos priva das sensações mais belas. Eu deixava que os aromas dos sabonetes descortinassem recordações de dias felizes e de dias nem tão felizes. Tudo seguia dentro do meu quadrado, da minha planilha de afetos.

Abria um Alma de Flores ou Senador e voltava ao tempo na casa dos avós na serra. Rasgava o Original e sentia aquele cheiro de cravo que exalava dos joelhos da mãe quando eu ancorava minha cabeça em suas pernas. O Dove me remetia à infância de Vicente, um rockstar após cada banho: ao abrir a porta, deixava a névoa perfumada inundar a sala. Desembrulhava o Phebo verde e ia direto para a Bahia e as tardes regadas a torradas, guaraná e aquela brisa generosa à beira das piscinas. Uma fábrica do sabonete ficava ao lado do clube.

No meu aniversário há três anos, recebi de um amigo um pacote de sabonetes Phebo. Fiz cara de paisagem e fritava de raiva por dentro, afinal, achei que era muito pouco presentear um amigo com algo tão prosaico. Naquele mês, perdi minha mãe, e esse amigo foi meu amparo, ajuda e socorro essenciais para encaminhar toda burocracia funerária e acolher minha dor.

Penso nas emoções despertadas no box, um passado marcado por coisas boas, simples, uma barra capaz de amolecer o coração da gente. Água que escorre, pele que se apruma para um novo e merecido descanso. Os cheiros que a gente enreda e gostaria de guardar em potinhos.

E dia desses, ao me pegar cortando custos de todos os lados, apelei para a aquisição de sabonetes mais baratos, acabei por levar um Lux. Custava um real e sessenta centavos, fazia anos que não sabia o que era pagar menos de 3 reais por um sabonete. Pensei, agora foi.

Ao fechar os olhos e deslizar o pedaço roxo no braço, me reencontrei com uma menina dançando. O perfume do menino que a enlaçava e a olhava profundamente. Meio sem jeito, ela baixava a cabeça, a vergonha pelos olhos estrábicos. Percebendo a reação dela, ele puxou o queixo, olhou pacificamente, como quem diz: eu te amo mesmo assim. O aroma se misturou à saudade do meu amigo que me presenteara com os Phebos há três anos. Naquele pacote, havia o mesmo olhar amoroso: de quem ama o outro exatamente do jeito que é.

Jornalista