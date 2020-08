Quando adolescente, participava de um grupo de jovens da Igreja Católica. Tínhamos um passeio mensal onde fazíamos visita a um orfanato em bairro afastado do centro da capital, com o objetivo de levar um pouco de música e diversão à criançada. Para mim, com apenas 13 anos de idade, o contato com crianças e adolescentes sem família era algo muito novo e surpreendente. Recordo-me de uma menina em específico que ficava todo o tempo abraçada comigo.

Atualmente, décadas depois, pretendia dar sequência a um projeto de extensão de meu livro infantil - Janela da Poesia - com visitas a orfanatos locais. Então aconteceu a inesperada pandemia.

O fato que veio à tona da menina de dez anos grávida do tio reacendeu em mim essas memórias e reflexões.

Não consigo conceber a crueldade de todo o acontecimento e seus desdobramentos. Do foco no questionamento sobre o aborto em detrimento à segurança da menina, do abuso hediondo, da violência infantil.

A realidade brasileira preconiza, infelizmente, a manutenção de meninas e meninos de papel, concebidos como números, registros, conteúdo, próxima notícia e apenas. Quando não protegemos a infância, as nossas crianças.

Como adultos deveríamos ter uma postura de segurança, denúncia, bons tratos a qualquer criança em oposição às crenças limitantes e cegueiras políticas.

E não é apenas sobre hipocrisia que falo, é mais amplo, é sobre crueldade.

Ainda sinto o abraço forte da menina do orfanato em outra menina que era eu. Um abraço que parecia me escolher como mãe, - mas uma menina de 13 anos não deve ser mãe, muito menos uma de dez.

Todavia existem abraços infantis que alertam à ausência de carinho e proteção; e tantos outros que são o mais profundo pedido de socorro.

