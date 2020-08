Governador, não coloque em risco nossos estudantes

Um dos assuntos que tem tomado conta das redes sociais nos últimos dias é o retorno presencial das aulas para a Educação Infantil. A decisão do governador Eduardo Leite de retomar as aulas presenciais no final de agosto é, antes de tudo, um desrespeito à proteção da vida do povo gaúcho, e isso não podemos aceitar. Escolas fechadas são vidas preservadas! Sabemos que os dados da expansão da Covid-19 aumentam assustadoramente no RS e no Brasil, pois já ultrapassam os 110 mil mortos, e 3,3 milhões de infectados. Portanto, precisamos mais do que nunca manter o distanciamento social. Embora à primeira vista as crianças tenham menor incidência de infecção, podem ser transmissoras em potencial, já que grande parte delas se revela assintomática.

É claro que estamos preocupados com a educação das nossas crianças, mas antes disso, com suas vidas e proteção. Iniciar pela educação infantil é colocar crianças, familiares, professores e funcionários de escolas em risco, pois sabemos que crianças desta faixa etária precisam de mais proximidade, afetividade e contato físico para efetivar o ensino aprendizagem, especialmente pela dependência que várias delas apresentam, o que aumentará sensivelmente o risco. Muitas vezes inclusive, é necessário que o professor leve a criança ao banheiro, e a ajude na sua higiene, sem contar o sucateamento em que se encontram as escolas da rede pública.

O mais desrespeitoso é que o governo se nega a ouvir e dialogar com a representação legal da categoria, o Cpers Sindicato. Vai contra as orientações de especialistas em saúde e educação, e, também, contra as recomendações internacionais, submetendo os educadores às humilhações de imposição e desconsideração em meio a salários aviltantes e pagos com atraso há mais de cinco anos.

Governador, não faça isso, não coloque em risco a comunidade escolar, nossas crianças, nossos professores, e todos que convivem com eles.

Deputado estadual (PT)