O futuro do setor de estágios

Um grande obstáculo tem sido superado no mercado de trabalho. Para os estudantes que buscam sua iniciação na carreira, como estagiários, a pandemia tem interferido em diversos aspectos que envolvem uma fase tão importante para o crescimento de qualquer profissional. As mudanças aconteceram, principalmente na forma como os estagiários têm sido recrutados e estão atuando. De maneira remota, realizando as atividades de forma online, eles têm passado por diferentes desafios na construção de suas carreiras, se adaptando a novos ambientes e criando outras expectativas quanto ao futuro do mercado de trabalho. As diversas possibilidades que a tecnologia oferece foram capazes de manter uma rede de apoio para quem faz estágio ou iniciou há pouco tempo na empresa e ainda necessita de orientação. Os ambientes virtuais e as redes sociais se tornaram sala de reuniões, mantendo uma aproximação mais esclarecedora entre o supervisor e o estagiário supervisionado, algo feito anteriormente apenas de forma presencial.

Antes do isolamento social, o home office já não era uma novidade, porém diversas empresas tiveram de adaptar seus fluxos de trabalho e reorganizar seus funcionários efetivos e estagiários da noite para o dia sem um planejamento ou plataformas que pudessem suportar as demandas a serem realizadas pela equipe. Muitas ainda se encontram em processo de adaptação, outras já estudam a possibilidade de seguirem de forma remota mesmo após este período. É uma questão de manter uma visão no que o futuro prepara para o mercado de trabalho, tanto para as empresas quanto para os estudantes que buscam uma oportunidade. As seleções de vagas têm avançado há muito tempo e em diversos segmentos. Apesar de as entrevistas presenciais também serem de extrema importância para diversas contratações, atualmente já é possível aos candidatos mostrarem suas habilidades por meio de testes, vídeos ou até pelos conhecidos chatbots, para uma melhor experiência no ambiente virtual.

A adaptabilidade também tende a ser um requisito primordial, tanto para o sucesso do estagiário em uma seleção, quanto para a empresa selecionadora. A todos nós é necessário aliar o que conhecemos e praticamos às novas tecnologias, novos tempos e pessoas. Estas mudanças podem se tornar um dos pontos cruciais para a contratação de um funcionário, efetivo ou estagiário, ou para manter um olhar positivo do mercado de trabalho acerca de uma empresa. Estamos vivenciando esta realidade e não podemos ficar parados assistindo. Que sejamos protagonistas, sempre!

Supervisora da Fundatec Estágios