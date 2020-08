Tecnologia, ferramenta de trabalho

O computador é o instrumento mais acessado do mundo. Mas faça um exercício de fechar os olhos por um instante e tente executar a simples tarefa de escrever um e-mail. Talvez, por instinto, você até tenha conseguido abrir um navegador de internet e, na sequência, a aba do seu webmail. Mas é mais provável que um programa aleatório tenha surgido na tela. Agora, faça um esforço de assistir a um vídeo no YouTube, sem som algum. A compreensão é mais difícil do que se imagina. E pensar que, num passado distante, após o Congresso de Milão - uma conferência de educadores de surdos em 1880 - o Brasil havia adotado o oralismo puro nas instituições escolares, ficando proibido o uso de qualquer forma de gesticulação. Em meio ao caos, a língua de sinais resistiu. Surdos se comunicavam secretamente nos recreios e nos corredores escolares. Quem era pego, era castigado.

É um desafio, sim, assimilar a surdez e a cegueira como diferenças cultural e linguística. E o ambiente de aprendizagem precisa ser receptivo para que estudantes transitem e vivam essa diferença. E há aqueles que têm avançado em termos de inclusão. Sabemos que, no mundo, há softwares inovadores que permitem o auxílio de cegos e surdos nas plataformas online. Um exemplo vem da Dell Technologies, que vai disponibilizar a Dell Accessible Learning, uma plataforma totalmente acessível no Programa de Qualificação Acessível - Profissional em Tecnologias. O projeto conta com a parceria da Secretaria do Trabalho e Assistência Social e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Transporte de Porto Alegre e está com inscrições abertas até o dia 31 de agosto. São mais de mil vagas disponíveis em 14 cursos de informática para todos os gaúchos, uma oportunidade única de qualificação profissional em um setor que só cresce a cada dia.

O principal objetivo é a promoção da qualificação profissional de pessoas com qualquer tipo de deficiência e/ou em situação de vulnerabilidade social, especialmente em casos agravados pela pandemia do coronavírus. A inscrição pode ser feita pelo https://leadfortaleza.com.br/dal/. Existem diversos clichês a serem ditos sobre a notoriedade do aprimoramento constante. Um, em especial, não deve cair no esquecimento: em tempos de crise, tire o "s". A oportunidade está batendo à porta.

Secretária estadual do Trabalho e Assistência Social