Kamala Harris: a importância de sua escolha

O aguardado anúncio da escolha da vice-presidente, Kamala Harris, para a disputa a presidência dos Estados Unidos (EUA) por Joe Biden, efetivou a corrida da eleição presidencial. A indicação de Kamala foi celebrada não só nos EUA, mas também pela sociedade internacional. Além de todas as suas atribuições como mulher negra, filha de imigrantes, primeira negra a ser procuradora-geral da Califórnia, há um grande debate sobre como lideranças femininas obtiveram melhor resultado no combate à pandemia da Covid-19.

Algumas líderes têm sido observadas pelo inspirador desempenho apresentado durante a pandemia, com destaque para a primeira-ministra da Nova Zelândia, e também outras autoridades como da Alemanha, Noruega, Dinamarca e do Taiwan. Essa hipótese foi observada no site da revista norte-americana Forbes. No entanto, essa afirmação merece cautela, pois há várias especificidades para analisar o contexto da Covid-19. Seria ingênuo acreditar que características atribuídas ao gênero feminino como comunicação clara, calma, empatia e carinho seriam suficientes para lidar com a pandemia que envolve medidas sanitárias e fitossanitárias, econômicas, sociais, políticas, entre outras.

Não obstante, na análise da trajetória de autoridades políticas mulheres, algumas qualidades devem ser exaltadas, como em suas biografias nas quais sempre refletem sobre situações do passado com maior veemência. Em sua biografia, Hillary Clinton, ex-candidata à presidência dos EUA em 2016, pelo Partido Democrata, faz uma autocrítica acerca do fato de não possuir um passado excepcional como de seu marido, presidente por dois mandatos nos EUA. Bill Clinton, quando criança, defendia sua mãe das agressões de seu padrasto, sendo esse fato alguma das qualidades que elencam um ser humano ao patamar de líder.

A escolha da vice e possível candidata à presidência em 2024 é estratégica. Além de outros destaques, Kamala ganhou forte visibilidade em meio à onda de protestos que ocorreram na morte por asfixia de George Floyd. É visível a tentativa estadunidense em tentar adequar todas as potencialidades da candidata para o esperado por grandes líderes mundiais em um contexto de alta complexidade para a sociedade internacional, em que os Estados Unidos da América como potência terão que lidar com a emergência da China além de outros temas.

Advogada, professora da Universidade Federal do Pampa, campus Santana do Livramento/RS