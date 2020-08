Fahrenheit, Covid-19 e a bola de neve

Vivemos a mistura de Fahrenheit 451, livro de Ray Bradbury escrito no início da guerra fria como uma crítica à crescente, a que chamou "disfuncionalidade" da sociedade americana, com a Peste, de Albert Camus. Na verdade, dois livros muito citados.

O momento é de absoluta maldade em nosso País. Mais de 103.000 óbitos, e 56.081 novos casos nas últimas 24 horas (dados oficiais de fechamento do dia 11 de agosto/20). Mas "e daí?", numa das respostas do presidente quando tínhamos menos óbitos e novos falecimentos poderiam ter sido evitados.

Não consigo falar de obras literárias, da taxação de 12% de imposto nos livros, proposta pelo ministro Paulo Guedes, sem falar das vidas perdidas e em alto risco de quem lê; escreve; gostaria de ler mas não pode (e agora ficará com mais obstáculos); e também nas vidas de quem defende que a Covid-19 é só uma gripezinha.

A pretensão clara da linha do desgoverno é o nosso afastamento. Um apartar-se do que é mais essencial no ser humano: os afetos, a união, o pensamento crítico, o conhecimento, a ação coletiva. E críticas embasadas, são as mais temidas.

Se você participa de um grupo em que tenha determinado engajamento, e aqui nem falo de ser um digital influencer, você será temido e excluído de alguma forma, pois é um pouco de neve na bola de neve, como canta Jorge Drexler. No entanto, saliento que há influenciadores digitais fazendo ótimo serviço a respeito, o que é ótimo em tempos online.

Pois sejamos exatamente isso: um pouco de neve jogada no alvo certo, a bola de neve. Uma construção verdadeira, uma nova e resistente narrativa que taxação nenhuma ou desamor qualquer impedirá crescimento.

Publicitária e escritora