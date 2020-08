Muitas razões para celebrar

No dia 10 de agosto de 2020, a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) – unidade Porto Alegre, completou 20 anos de atividade no Rio Grande do Sul. Em tempos de pandemia, lamentavelmente, a celebração ficou comprometida, e com ela o constante compromisso da Instituição de fomentar a igualdade de direitos e propor a consciência da necessidade de integração destas pessoas em todos os contextos e aspectos da vida.