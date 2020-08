Trabalho remoto na advocacia

Já temos estatísticas nos informando que 74% dos escritórios de advocacia pretendem continuar com o trabalho em home office, mesmo quando passada a pandemia. Neste novo cenário, é imprescindível o uso intensivo de tecnologia.

Esse insumo está estabelecido como pré-requisito básico para o negócio advocacia e aquele escritório que avançar constantemente neste conhecimento estará em vantagem competitiva no mercado.

É imperativo que os escritórios de advocacia tenham os seus líderes pensando e refletindo sobre quais as estratégias devem adotar para sua permanência no mercado, tanto motivados pelas modificações causadas pela pandemia da Covid-19, mas também em razão do novo modelo mental de negócios no mundo virtual.

A segurança, confiabilidade, proatividade, excelência em controles no home office/trabalho remoto depende da padronização em que o escritório foi previamente organizado. E o primeiro passo é dispor de um cadastro de clientes e processos absolutamente completo e confiável em um sistema de controle processual.

A partir de então, a normalização e uniformização dos procedimentos de leitura de publicações, agendamento de prazos, controle de prazos e protocolo devem estar implantados e com controle centralizado.

Este é também o momento para o escritório dispor de seu arquivo em nuvem, tecnologia que ainda tinha resistência de adoção por uma parte dos advogados, mas que a partir deste novo normal deverá ter esta reação negativa diminuída, eis que para o acesso externo aos arquivos e ao sistema de controle processual será determinante esse contemporâneo formato. Bem sabemos que é da natureza do ser humano a resistência às mudanças, o que poderá ser flexibilizado com treinamento, capacitação e qualificação, desenvolvendo novas habilidades e competências em cada um da Equipe.

Com a equipe treinada nos padrões estabelecidos pelo escritório, o trabalho remoto terá a produtividade acompanhada através dos indicadores gerados pelo software, previamente programado para tanto. A gestão, então, passa a acontecer com tomada de decisões a partir dos indicadores que a alta administração disporá como consequência da adoção das medidas citadas. A pandemia veio a acelerar, como cultura empresarial, o que aconteceria em mais algum tempo, mas sem dúvida haverá muitos ganhos com a diminuição de custos com este novo cenário virtual, em especial quando os gastos com manutenção de sedes e a limitação de espaço físico já não fazem mais parte da realidade da advocacia nas atuais e futuras circunstâncias.

Advogada e economista