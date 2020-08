Brincando com aquarela e ioiô

Aquarela é uma pintura feita a partir de pigmentos finamente moídos e misturados com água gomada que serve como aglutinante. Já o Ioiô é um dos mais antigos brinquedos existentes...Dois discos unidos entre si por um eixo onde ata-se um cordão...Deixa-se ele cair...Ele sobe por impulso próprio...Assim que subir ele é submetido á uma nova queda. E assim sucessivamente. Pasmem. I São os brinquedinhos atualmente escolhidos pelo governador do estado e o prefeito da Capital. No conforto de seus gabinetes brincam tal qual meus amados netinhos... Um risca e rabisca, lambuzando-se com as cores e se deliciando com os efeitos visuais que proporcionam...O outro empurra para baixo para que, depois que subam, sejam empurrados uma vez mais...Brinquedos muito divertidos e alegres, ingênuos e puros...

Aqueles que produzem riqueza, geram empregos, renda e impostos só vislumbram uma única cor em seus negócios. Empurrados para baixo tentam subir... Se subir, empurrados outra vez mais serão. Na paleta de cores que hoje manuseiam somente está disponibilizada a cor preta. As demais cores lhes são sonegadas por autoridades que não geraram em suas vidas privadas sequer um único posto de trabalho... Nos faltam verdadeiros líderes, competentes e guiados pelo ideal sublime de servir na busca do bem comum !

Despreparados para os cargos que ocupam, cercados por incompetentes e reféns da danosa e mal cheirosa “máquina pública”, regam com suor do cidadão do bem um cenário de caos social para os dias que se aproximam... Do senhor governador faço uso de sua própria afirmação referindo-se ao então governador e candidato José Ivo Sartori “Tire o traseiro da cadeira governador e vá ao encontro dos problemas”. Resolva-os! Do senhor prefeito recolho a infeliz afirmação de que “Passo atrás nas atividades econômicas é um passo à frente na saúde das pessoas”.

Finalizo lembrando a filósofa judaico-russa Ayn Rand (1905-1982) que afirmou com toda sabedoria “Quando você perceber que, para produzir, precisa obter a autorização de quem nada produz; quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores ; quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas, pelo contrário, são eles que estão protegidos de você; quando perceber que a corrupção é recompensada, e a honestidade se converte em auto sacrifício ; então poderá afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade está condenada”.

Engenheiro