Um Banrisul desconectado da crise

Preocupa-me a baixa disposição do Banrisul em ajudar o Rio Grande do Sul e suas micro e pequenas empresas a saírem da crise gerada pelo novo coronavírus. Isso porque o tão aguardado programa de microcrédito do banco ficou aquém daquilo que se espera como solução para os que estão há mais de 120 dias sem poder trabalhar ou faturar. Ainda por cima, prejudica outra vez o nosso ambiente de negócios frente aos demais estados. É difícil se conformar, por exemplo, com as taxas de juros: 3,40% ao mês para capital de giro e 3,49% ao mês para investimento. Sem contar os outros 3% cobrados apenas pela abertura da operação. É inadmissível tamanha desconexão com a realidade. O Banrisul está ciente de que existem condições mais atrativas, pois já opera o Pronampe. Para que se tenha uma ideia, a linha de crédito do Governo Federal tem objetivos semelhantes e está fixada pela Selic (2,25%), mais 1,25% ao ano.

Ao mesmo tempo, vemos Santa Catarina subsidiando os juros contratados e transformando a confiança depositada no empreendedor em uma política pública consolidada. Já em São Paulo, o Banco do Povo anunciou R$ 225 milhões em linha de crédito, elevando o prazo de carência para nove meses – o Banrisul, por sua vez, oferece seis.

O “Banco dos Gaúchos” teima em ficar de costas para os nossos empreendedores e fingir de que a crise não é com ele. Enquanto isso, a manutenção das atividades no setor privado vai custando empregos nas indústrias, comércios e serviços.

Se estamos realmente preocupados com os rumos da economia, precisamos compartilhar a crise. Isso inclui abrir mão dos lucros bilionários, fazer parte do contexto e pensar nos responsáveis pela nossa geração de trabalho e renda. O governador Eduardo Leite tem se demonstrado comprometido em restabelecer a competitividade do nosso Estado, e por isso é importante que o banco, ainda mais sendo público, esteja em sintonia.

Deputado estadual (MDB)